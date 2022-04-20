У Херсоні вбили блогера Кулешова, – ЗМІ

У Херсоні 20 квітня знайшли убитим проросійського блогера Валерія Кулешова. Про це пише місцеве видання "Мост" із посиланням на дані в соцмережах та лідера херсонського Нацкорпусу Микиту Тютюнника.

Інформацію підтвердили друзі загиблого.

Кулешова вбили з вогнепальної зброї поблизу підʼїзду його будинку. Він був у автомобілі.

"Валерій Кулешов до 2015 року працював у міліції. Спочатку опером у Дніпровському РОВД, а потім слідчим у Комсомольському. Мав статус учасника АТО. З 2016 року активно розвивав пабліки у соцмережах. В цей же період почав працювати із Кирилом Стремоусовим. До 2019 року Кулешов і Стремосусов активно працювали у парі. Влаштовуючи політичні провокації", – пише "Мост".

Журналісти стверджують, що Кулешов і Стремосусов хоч і дистанціювалися один від одного, але підтримували звʼязки, а в 2021 нібито разом погрожували місцевому журналісту.

"З початку активної фази війни Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв. Після захоплення росіянами Херсона почав волонтерську кар'єру, вибравши собі у якості штабу колишній офіс партії Ігоря Колихаєва Нам тут жити. Очевидно, що окупанти його, на відміну від інших волонтерів, не чіпали. Там неодноразово бачили депутатів міської ради та активістів", – пишуть херсонські журналісти.