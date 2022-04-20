Окупанти вражені, що керівники обкрадають їх: “Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съеб*лось”

Частина російських солдатів готова бунтувати проти своїх командирів.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

“Вони настільки озлоблені на власне керівництво, що обирають з-поміж двох варіантів: розстріляти його на місці або дочекатися приїзду додому і написати «цілий том» заяв у військову прокуратуру рф”, – йдеться у повідомленні.

Один із них розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на 3 доби у лісі без води та їжі.

Скаржиться, що командири дають накази стріляти по цивільним і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост. І вражений тим, що їхнє керівництво краде: “Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съеб*лось”.

Брат радить: “постреляйте их нах*й, да и всё”. Військовий відповів: “Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю”.

Нагадаємо, росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять навіть рідним, коли ті зізнаються у звірствах в Україні.