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В Україні дозволили масове використання терміналів від Starlink

До цього були нормативні обмеження використання. 

В Україні дозволили масове використання терміналів від Starlink
Фото: t.me/fedorov

В Україні дозволили користуватися терміналами Starlink усім громадянам і підприємствам, а не лише військовим та обʼєктам критичної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні Держспецзвʼязку. 20 квітня регулятор ухвалив рішення, яке дозволяє на період воєнного стану використовувати термінали Starlink усім охочим.

"До ухвалення цього рішення теж не було жодних заборон, але були нормативні обмеження щодо використання таких пристроїв. Сьогодні завдяки роботі спільної команди ми ці обмеження усунули. Ми забезпечили всі правові підстави, щоб користуватися супутниковим інтернетом і не переживати про те, що ви робите це поза правовим полем", – зазначив на брифінгу голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Міністр цифрових технологій Михайло Федоров додав, що тепер використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів.

"Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східній сусід рухається у середньовіччя", – підкреслив Федоров.

Starlink – це мережа супутників. Вони на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.

Перша партія супутників була передана компанією в Україну 28 лютого. На початку квітня завдяки Starlink було відновили зв'язок із Ірпенем. 

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