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​В Україні тимчасово обмежили масове використання Starlink, - Держспецзв’язку

Воно може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових.

​В Україні тимчасово обмежили масове використання Starlink, - Держспецзв’язку
Фото: Вікіпедія

В Україні поки що обмежили масове використання терміналів Starlink для доступу в мережу від компанії SpaceX. Виняток - об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Держспецзв’язку.

У службі кажуть - масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. 

"Ця проблема є тимчасовою і пов’язана з новизною техніки від SpaceX. Для зняття цих обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, вони можуть бути допущені до масового використання", - зазначили в Держспецзв’язку.

Наразі розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) дозволили використовувати обладнанням на об’єктах критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави.

"Про будь-які штучні заборони і обмеження у користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур. НЦУ та Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку вже проводять відповідну роботу і завершать її найближчим часом", - підкреслили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, на початку квітня завдяки Starlink було відновлено зв'язок із Ірпенем.

Днями "Укрзалізниця" отримала 15 супутникових терміналів Starlink, що мають забезпечувати комунікаційну інфраструктуру України під час війни.

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