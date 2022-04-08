Для українських біженців ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг, - Федоров

Євросоюз запроваджує доступний і безоплатний роумінг для українських біженців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, 24 мобільні оператори ЄС і три мобільні оператори України підписали спільну заяву "щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна".

Нагадаємо, ЄС узгодив план із 10 пунктів щодо українських біженців.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль заявив, що українські біженці, які перебралися в цю країну через війну, мають отримати справедливі шанси на ринку праці.