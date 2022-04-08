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Для українських біженців ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг, - Федоров

24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали відповідну заяву.

Для українських біженців ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг, - Федоров
Фото: Макс Требухов

Євросоюз запроваджує доступний і безоплатний роумінг для українських біженців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, 24 мобільні оператори ЄС і три мобільні оператори України підписали спільну заяву "щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна". 

Нагадаємо, ЄС узгодив план із 10 пунктів щодо українських біженців.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль заявив, що українські біженці, які перебралися в цю країну через війну, мають отримати справедливі шанси на ринку праці.

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