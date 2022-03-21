В українській ІТ-армії задіяні сотні тисяч волонтерів, - Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в українській ІТ-армії задіяні сотні тисяч волонтерів.

Про це глава міністерства розповів в інтерв'ю Spiegel.

"ІТ-армія складається з окремих осіб і компаній, які мають навички кібербезпеки. Підозрюю, що беруть участь не лише українці – допомагають і іноземні ІТ-фахівці та компанії. Результати приголомшливі. Задіяні сотні компаній, тисячі спеціалістів та сотні тисяч волонтерів", - сказав Федоров.

Він наголосив, що в попередні роки в Україні будували оборону інформаційного простору, але "ніколи не переходили у наступ".

"У дні, що передували вторгненню, з російської сторони було здійснено кілька винятково великих атак. Коли розпочалося вторгнення, ми контратакували", - сказав Федоров.

Очільник Мінцифри повідомив, що має чимало прикладів успішних кібератак та операцій, які провела українська сторона. Однак про подробиці пообіцяв розповісти після закінчення війни.

"Наприклад, є атаки на інтерфейси та мережеві адреси постачальників послуг та банків або державні пропагандистські платформи. Були витоки із секретних російських баз даних і DDOS-атаки", - додав міністр.

Міністерство працює над тим, щоб у період війни підтримувати стабільну роботу інтернету в Україні.

"За останні два з половиною роки ми збудували дуже стійку систему, налаштували резервні копії та розподілили дата-центри по всьому світу. А поки що не можна уявити сценарій, за якого Росія змогла б суттєво саботувати нашу передову цифровізацію. В Україні також є сотні дрібних та середніх інтернет-провайдерів. Ці люди — герої, які ризикують своїм життям, щоб операція тривала. Також завдяки співпраці з Ілоном Маском ми встановили тисячі терміналів Starlink по всій Україні", - додав Федоров.

Міністр розповів, що українська ІТ-армія намагається доносити правду про бойові дії росіянам.

"Ми публікуємо мільярди таргетованих оголошень з правдивим змістом на інтернет-платформах і завдяки цифровому аналізу виявляємо, що все більше людей у Росії бачать правду. Ми віримо, що одного разу настане переломний момент і люди в Росії почнуть діяти", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, 10 березня Федоров повідомив, що в Україну приїхала нова партія комплектів супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска.

На ринку РФ і Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL і TLS для вебсайтів: GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid.