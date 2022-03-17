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В Україні повноцінно запрацював PayPal

Через цей додаток можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти.

В Україні повноцінно запрацював PayPal
Фото: EPA/UPG

В Україні повноцінно запрацював сервіс PayPal - найбільша платіжна електронна система у світі, яка вже працює більш ніж у 200 країнах світу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни", - повідомив Федоров.

Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, що платіжна компанія PayPal Holdings Inc приєдналася до низки фінансових і технологічних компаній і припинила роботу в Росії. Також компанія допомогла зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують Україну.

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