Президент нагородив мера Мелітополя орденом «За мужність» ІІІ ступеня

«З поверненням! Україна своїх у біді не полишає».

Президент України Володимир Зеленський нагородив мера Мелітополя Івана Федорова орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Про це йдеться на сайті Президента України.

«З поверненням! Україна своїх у біді не полишає», - йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що 16 березня мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону окупантів, у якому він перебував 5 днів.

Російські військові викрали Федорова у кризовому центрі, де він організовував допомогу населенню міста. Для захоплення міського очільника Росія задіяла групу із 10 своїх загарбників.