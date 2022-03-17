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Президент нагородив мера Мелітополя орденом «За мужність» ІІІ ступеня

«З поверненням! Україна своїх у біді не полишає».

Президент нагородив мера Мелітополя орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Фото: ФАКТИ

Президент України Володимир Зеленський нагородив мера Мелітополя Івана Федорова орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Про це йдеться на сайті Президента України.

«З поверненням! Україна своїх у біді не полишає», - йшлося у повідомленні. 

Нагадаємо, що 16 березня мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону окупантів, у якому він перебував 5 днів.

Російські військові викрали Федорова у кризовому центрі, де він організовував допомогу населенню міста. Для захоплення міського очільника Росія задіяла групу із 10 своїх загарбників. 

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