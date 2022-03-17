Унаслідок ворожих обстрілів у Харкові загинув рятувальник

Ще один отримав поранення.

17 березня в Харкові під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок обстрілів окупантів загинув рятувальник.

Про це повідомили в ДСНС України.

Інший співробітник служби отримав поранення.

"Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку (по всій площі) сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб і 21 од. техніки", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, 17 березня російський агресор обстріляв евакуаційний автобус із Попасної. На щастя, обійшлося без жертв.

Російська армія завдала артилерійського удару по Святошинському району столиці.