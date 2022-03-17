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Російські військові взяли в полон селищного голову на Харківщині

Віктора Терещенка викрали з робочого кабінету.

Російські військові взяли в полон селищного голову на Харківщині
Фото: vlb-gromada.gov.ua

Російські окупанти у Харківській області взяли в полон селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

"Віктора Миколайовича викрали просто з робочого місця", – повідомив голова ОВА.

Синєгубов наголосив, що росіяни програють війну. Від свого безсилля вони чинять злочини проти мирного населення.

Нагадаємо, вчора зі Скадовської міськради (Херсонська область) російські військові викрали мера Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. За кілька годин їх відпустили.

Учора ж з полону окупантів звільнили мера Мелітополя Івана Федорова. У полоні він перебував 5 днів.

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