Мера Мелітополя звільнили з полону

Мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону окупантів, у якому він перебував 5 днів.
Про визволення повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Ваня в безпеці. Тільки-но разом з президентом і керівником Офісу поспілкувалися з ним. Уже дуже скоро Іван повернеться до виконання своїх обовʼязків мера українського Мелітополя", – сказав Тимошенко.
Він повідомив, що звільнення Федорова відбувалося в межах спецоперації.
Російські військові викрали Федорова у кризовому центрі, де він організовував допомогу населенню міста. Для захоплення міського очільника Росія задіяла групу із 10 своїх загарбників.
Він не єдиний мер, якого окупанти захопили після відмови працювати з ними.