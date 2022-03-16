Мера Мелітополя звільнили з полону

Мера Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону окупантів, у якому він перебував 5 днів.

Про визволення повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ваня в безпеці. Тільки-но разом з президентом і керівником Офісу поспілкувалися з ним. Уже дуже скоро Іван повернеться до виконання своїх обовʼязків мера українського Мелітополя", – сказав Тимошенко.

Він повідомив, що звільнення Федорова відбувалося в межах спецоперації.

Російські військові викрали Федорова у кризовому центрі, де він організовував допомогу населенню міста. Для захоплення міського очільника Росія задіяла групу із 10 своїх загарбників.

Він не єдиний мер, якого окупанти захопили після відмови працювати з ними.