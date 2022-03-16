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За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги, - ОП

Її направлять по всіх 7 районах.

За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги, - ОП

За добу до Київської області надійшло 266 тонн гуманітарної допомоги з Рівненської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Чернівецької областей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Гуманітарна допомога розвантажується в логістичних центрах, звідки направляться в усі 7 районів Київщини”, - сказав він.

За словами Тимошенка, серед гуманітарного вантажу - товари першої необхідності, продукти харчування, медичні препарати, засоби гігієни, одяг.

Загалом, як повідомили в ОП, за 10 днів березня із-за кордону було ввезено та розподілено через обласні гуманітарні хаби на схід, південь і центр України 70 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

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