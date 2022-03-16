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У Дніпрі викрили шахрая, який заробляв "продажем" бронежилетів

Чоловік розмістив оголошення про продаж бронежилетів за 7000 гривень. 

У Дніпрі правоохоронці викрили місцевого мешканця, який заробляв "продажем" бронежилетів. 27-річний чоловік розмістив в інтернеті оголошення і витрачав перераховані кошти на власні потреби.

Про це повідомили на сторінці Кіберполіції у Facebook.

"Покупці перераховували гроші для придбання життєво важливого захисту для тих, хто боронить нашу землю, але зловмисник навіть не думав виконувати замовлення, адже виявився звичайним шахраєм. В оселі фігуранта провели обшук і вилучили докази причетності до протиправної діяльності", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють постраждалих покупців. 

Під час допиту зловмисник зізнався, що на сайті easy.ua розмістив оголошення про продаж бронежилетів за 7000 гривень. Після отримання коштів жодного товару не відправляв. 

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство). Вирішується питання повідомлення зловмиснику про підозру. 

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