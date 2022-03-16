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Російські окупанти розграбували Чорнобиль, - Сирота

Пограбовано всі офіси.

Російські окупанти розграбували Чорнобиль, - Сирота
Фото: Макс Требухов

Місто Чорнобиль постраждало від мародерства російських військ. Про це повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

"Вісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані в місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг. Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено", - зазначив Сирота.

За його словами, в місті немає світла. Загалом у Чорнобилі залишилося близько 500 людей.

Нагадаємо, за свідченням Енергоатому, російські окупанти перетворили Чорнобильську атомну електростанцію на військову базу. Персонал у нелюдських умовах дбає про безпеку станції.

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