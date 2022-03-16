Окупанти відпустили взятих у заручники працівників мерії та волонтерів Бучі, – міськрада

Повідомляють, що в них відібрали сім-картки.

Бучанська міська рада повідомила, що окупанти відпустили взятих у мерії в заручники працівників і волонтерів.

За даними міськради, ворог відібрав у них сім-картки, тому вони зараз не на звʼязку.

"Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі і здорові, їх відпустили – і вони повернулись до своїх рідних", – йдеться в повідомленні.

Увечері 15 березня російські військові захопили та вивезли в невідомому напрямку співробітників мерії та волонтерів, загалом шістьох людей. Загарбники викинули їхні паспорти.