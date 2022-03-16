Окупанти взяли у полон працівників Бучанської міської ради та волонтерів

Вчора ввечері окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон співробітників мерії і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста.

Про це йдеться на сторінці міської ради у соцмережі Facebook.

Повний список полонених такий:

Гапченко Дмитро Олександрович;

Черкаський Леонід Юхимович;

Циган Микола Володимирович;

Ющенко Анатолій Вікторович;

Уманець Володимир Олександрович(охорона);

Матюк Сергій Олександрович.

Від’їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.

“Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомоги у звільненні наших людей”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня у Бучі під Києвом поховали у братській могилі 67 людей. Декого із загиблих так і не вдалося ідентифікувати.