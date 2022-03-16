Окупанти взяли у полон працівників Бучанської міської ради та волонтерів

Вчора ввечері окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон співробітників мерії і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста.
Про це йдеться на сторінці міської ради у соцмережі Facebook.
Повний список полонених такий:
- Гапченко Дмитро Олександрович;
- Черкаський Леонід Юхимович;
- Циган Микола Володимирович;
- Ющенко Анатолій Вікторович;
- Уманець Володимир Олександрович(охорона);
- Матюк Сергій Олександрович.
Від’їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.
“Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомоги у звільненні наших людей”, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 10 березня у Бучі під Києвом поховали у братській могилі 67 людей. Декого із загиблих так і не вдалося ідентифікувати.