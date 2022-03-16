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Окупанти взяли у полон працівників Бучанської міської ради та волонтерів

РФ вчинила у мерії погром.

Окупанти взяли у полон працівників Бучанської міської ради та волонтерів
Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

Вчора ввечері окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон співробітників мерії і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста.

Про це йдеться на сторінці міської ради у соцмережі Facebook.

Повний список полонених такий:

  • Гапченко Дмитро Олександрович;
  • Черкаський Леонід Юхимович;
  • Циган Микола Володимирович;
  • Ющенко Анатолій Вікторович;
  • Уманець Володимир Олександрович(охорона);
  • Матюк Сергій Олександрович.

Від’їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.

“Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську обласну державну адміністрацію допомоги у звільненні наших людей”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня у Бучі під Києвом поховали у братській могилі 67 людей. Декого із загиблих так і не вдалося ідентифікувати.

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