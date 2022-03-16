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Після війни лише на розмінування території знадобиться кілька років, – Монастирський

Україні допоможуть сапери з країн Європейського Союзу, США і Британії.

Після війни лише на розмінування території знадобиться кілька років, – Монастирський
Фото: Олександр Ратушняк

Коли закінчиться війна, кілька років піде лише на розмінування території, оскільки без цього неможливе відновлення будь-якого об’єкта.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Укрінформ.

Глава МВС України зазначив, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів, зокрема – Туреччини.

Монастирський уточнив, що він уже звертається до своїх колег-міністрів з тим, щоб вони готували свої групи, своїх фахівців і техніку з усієї Європи і світу для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об’єктів.

"Тому що жодне відновлення будь-якого об’єкта неможливе без етапу розмінування. Очевидно, що тих сил, що є в українських рятувальників, не вистачить, щоб у короткий період це зробити. Тому колеги готують зараз вже таку допомогу – масштабний десант власне з рятувальників всіх країн, Європейського Союзу зокрема, і США, і Британії, щоб допомогти у цей період", – наголосив Монастирський.

Раніше українські рятувальники показали, як знешкоджували авіаційну бомбу в Чернігові.

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