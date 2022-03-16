Президент наголосив, що війна проти України закінчиться для РФ ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості роботи делегації України на переговорах із Російською Федерацією. При цьому він зазначив, необхідний певний час, щоб рішення були в інтересах саме України.

"Вільний народе вільної країни! Вісім років війни на Донбасі, 20 днів повномасштабного вторгнення. Третій тиждень закінчується. Ми всі хочемо миру. Якнайшвидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи, і ми здобудемо те, що належить саме нам, Україні, по праву... Але ще потрібні зусилля. Потрібне терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати – кожному на своєму місці. Кожному. Зокрема, нашим представникам, нашій делегації на переговорах із Російською Федерацією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України. Наші герої, наші захисники дають нам цей час. Захищаючи Україну всюди. Всюди, де ворог хоче прорватися", - сказав президент у своєму відеозверненні.

Зеленський зазначив, що російські окупанти не мали успіху в боях проти захисників України, хоча й кидали бій тисячі своїх людей. Ворог втратив техніку, сотні військових, серед яких - багато строковиків, а також було знищено ще одного генерала.

"Мінімум один генерал за сьогодні", - сказав президент.

Він також наголосив, що російські військові продовжують вчиняти воєнні злочини - обстрілювали мирні міста та цивільну інфраструктуру. Кількість ракет, які Росія застосувала проти України, вже перевищує 900, а авіабомб стільки, "що їх неможливо підрахувати".

Президент також зазначив, що від артилерійського удару Росії загинули ще двоє журналістів - українка Олександра Кувшинова та представник американської Fox News П’єр Закржевський. Ще один журналіст важко поранений. Обстріл стався у Київській області.

Зеленський також звернувся до росіян, чиновників та засобів масової інформації РФ. Президент говорив російською:

"Граждане России! Любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором и бедностью. Многолетней изоляцией. Очень жестокой репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты. От ваших действий зависит, что будет дальше.

Хочу сказать прямо всем чиновникам РФ, всем, кто имеет отношение к действующей власти: если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются.

То же самое касается системы пропаганды. Четвертой ветви власти в России. Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете. Просто увольтесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений.

Увольняйтесь! Несколько месяцев без работы для вас точно лучше, чем вся жизнь с международным преследованием".

Нагадаємо, переговори між делегаціями України та країни-агресорки Росії продовжаться 16 березня. Поки що суттєвих результатів вони не принесли. Сторони домовлялися про гуманітарні коридори для мешканців міст, які бомбить Росія. Однак окупанти досі продовжують блокувати людей у зоні своїх обстрілів. Також були випадки обстрілів евакуаційних колон росіянами.

За даними Генштаба, станом на 15 березня Росія втратила до 40% підрозділів, залучених до війни проти України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали понад 13500 осіб.

Російська армія, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює хаотичне мінування місцевості.