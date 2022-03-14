Російські військові обстріляли евакуаційну колону на Київщині

14 березня під час евакуації з Київщини російські окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомляє Національна поліція України.

"Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона з 10 автобусів, де в основному перебували матері з дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася місця призначення. По іншій колоні з 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл", - йдеться в повідомленні.

За інформацією поліцейських, був травмований водій автобуса. Крім того, окупанти обстріляли легковий автомобіль з подружжям, загинула жінка.

Усього вдалося евакуювати 500 людей з Дмитрівки та Немішаєвого.

Нагадаємо, що в мережі з’явилися кадри бойових дій на Гостомельському напрямку біля Києва. Інтенсивні бої тут тривають удень і вночі. Обстріли ворожою артилерією мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину.