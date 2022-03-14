Окупанти втратили майже 100 осіб, колону забезпечення і чимало техніки під час спроби прориву на Донецькому напрямку

Українські бійці також вчасно виявили і розбили противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку.

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. У результаті втратили до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Після невдалої спроби прорвати оборону агресор відступив.

"Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти", - зазначили в ОТУ "Схід".

Упродовж дня українська авіація та артилерія наносили вогневі ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога.

"Артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки", - повідомили військові.

Зазнавши чималих втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії відступили.

Нагадаємо, за дві доби на Чернігівщині ЗСУ знищили до 80 одиниць ворожої техніки.

13 березня під Черніговом українські військові вщент розбили танковий підрозділ окупаційних військ, який мав вирушити на Київ.