ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти втратили майже 100 осіб, колону забезпечення і чимало техніки під час спроби прориву на Донецькому напрямку

Українські бійці також вчасно виявили і розбили противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку.

Окупанти втратили майже 100 осіб, колону забезпечення і чимало техніки під час спроби прориву на Донецькому напрямку
Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Російські окупаційні війська намагалися прорвати оборону українських захисників на Донецькому напрямку. У результаті втратили до 100 чоловік особового складу, 2 танки, 3 БМП та 1 БТР.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Після невдалої спроби прорвати оборону агресор відступив.

"Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти", - зазначили в ОТУ "Схід".

Упродовж дня українська авіація та артилерія наносили вогневі ураження по скупченню військової техніки та колонам ворога. 

"Артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення, а саме понад 12 одиниць автомобільної техніки", - повідомили військові.

Зазнавши чималих втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил Росії відступили.

Нагадаємо, за дві доби на Чернігівщині ЗСУ знищили до 80 одиниць ворожої техніки.

13 березня під Черніговом українські військові вщент розбили танковий підрозділ окупаційних військ, який мав вирушити на Київ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також