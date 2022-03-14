В результаті обстрілу російськими окупантами телевежі та адмінбудівлі на Рівненщині загинуло 9 осіб, ще 9 - поранені.

Про це на брифінгу Рівненської обласної військової адміністрації щодо безпекової ситуації в області 14 березня заявив очільник області Віталій Коваль.

"Відновили мовлення в північних районах області через кабельну мережу, надали доступ оператори інтернет-зв'язку. Мовлення відновлюється, радіостанції місцевих мовників вийшли в ефір", - розповів Коваль.

За словами т.в.о. начальника ДСНС Рівненщини Юрія Корецького, на місці авіаудару працювало 90 рятувальників та 15 одиниць техніки.

"На даний час аварійно-рятувальні роботи продовжуються і будуть продовжені до повного розчищення будівлі", - зазначив Корецький.

Нагадаємо, уночі 14 березня внаслідок двох ворожих авіаударів було знищено телевізійну вежу на Рівненщині.

11 березня по Рівненщині російські окупанти завдали трьох авіаударів.