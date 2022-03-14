​Депутат Сейму Латвії Юріс Юрашс приїхав воювати на боці України

«Я сам не міг лишитися в Латвії, знаючи, що тут таке коїться», – заявив політик.

Депутат Сейму Латвії від партії «Консервативні» Юріс Юрашс написав заяву про складення мандата та приїхав до України, щоб стати добровольцем.

Про це повідомляє латвійське видання LSM.

«Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу – зокрема Латвії та Євросоюзу. Я вважаю, наш обов’язок зробити все можливе, щоб сприяти нашій загальній перемозі, – сказав він. – Хтось приймає біженців, хтось купує все необхідне. Я сам не міг лишитися в Латвії, знаючи, що тут таке коїться».

Юрашс свого часу закінчив Латвійську поліцейську академію і кілька років очолював відділ оперативних розробок Бюро запобігання та боротьбі з корупцією.

Політик у своїй країні обіймав посаду голови юридичної комісії латвійського Сейму, був керівником фракції консерваторів. Він уже тиждень перебуває в Україні, спочатку у Львові, потім у Києві. Ще у вівторок він дистанційно головував на засіданні юридичної комісії Сейму, а вже в четвер допомагав в евакуації українців.

Нагадаємо, 27 лютого президент Зеленський закликав усіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

28 лютого Іноземний легіон добровольців було сформовано. Того ж дня президент України підписав указ №82/2022 про запровадження безвізового режиму для іноземців, які допомагатимуть захищати Україну від російської агресії.

Станом на 6 березня 22 тисячі добровольців з 52 країн зголосилися захищати Україну від російської агресії.