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Австралія ввела санкції проти Абрамовича та ще трьох десятків російських олігархів

Нові санкції пов'язані з просуванням російських авіаударів на захід.

Австралія ввела санкції проти Абрамовича та ще трьох десятків російських олігархів
Меріс Пейн
Фото: EPA

Уряд Австралії оголосив про нові санкції щодо основних російських олігархів і їхніх найближчих родичів. Про це повідомляє The Guardian. Видання пов'язує новий пакет санкцій із просуванням російських авіаударів на захід.

Санкції запроваджують стосовно бізнесменів, які мають величезні статки, чий бізнес становить економічне та стратегічне значення для Росії, і зокрема тих, хто пов'язаний із президентом РФ Володимиром Путіним.

Серед олігархів, які потрапили під санкції - Роман Абрамович, власник футбольного клубу "Челсі", Олексій Міллер, генеральний директор Газпрому, Дмитро Лебедєв, голова правління Банку "Россия", Сергій Чемезов, голова Ростеху, Микола Токарєв, генеральний директор Транснафти, Ігор Шувалов, голова Внєшекономбанку (ВЕБ.РФ) та Кирило Дмитрієв, генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ).

"Ми продовжуватимемо тісно координувати свої дії з нашими партнерами, щоб змусити Росію дорого заплатити за свої дії. Уряд Австралії заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також народу України", – заявила міністерка іноземних справ Австралії Меріс Пейн.

Нагадаємо, раніше Австралія запровадила санкції проти можновладних офіцерів і державних пропагандистів РФ за «спроби узаконити неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії за допомогою хибних наративів, таких як «денацифікація» України», а також проти Путіна та інших вищих посадових осіб країни.

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