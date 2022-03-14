Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
Командир роти "Азову" знищив три Т-72 російських окупантів
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ГоловнаСвіт

Євросоюз "умиває руки" від реальної допомоги українським біженцям - Міністр юстиції Польщі

Вибіркові санкції проти РФ, особливо зі сторони Німеччини, знищюють усі зусилля. 

Євросоюз "умиває руки" від реальної допомоги українським біженцям - Міністр юстиції Польщі
Фото: EPA/UPG

Міністр юстиції Республіки Польща Збігнєв Збіоро вважає, що Євросоюз "умиває руки" від реальної допомоги українським біженцям, забезпечуючи їх лише незначними ресурсами. Допомога реальна завдяки участі мільйонів польських волонтерів та самоорганізаціїї суспільства. Про це він заявив в інтерв'ю rmf24.pl, повідомляє ZN.ua.

«Вибіркові та щадні санкції, особливо зі сторони Німеччини, знищюють наші зусилля. Схожа ситуація була і після анексії Криму», - зазначив міністр.

Збіоро вважає, поки Європу з Росією будуть об'єднувати спільні справи, війна ніколи не закінчиться. Він вважає, що Росія має бути заблокована.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також