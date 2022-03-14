Євросоюз "умиває руки" від реальної допомоги українським біженцям - Міністр юстиції Польщі

Вибіркові санкції проти РФ, особливо зі сторони Німеччини, знищюють усі зусилля.

Міністр юстиції Республіки Польща Збігнєв Збіоро вважає, що Євросоюз "умиває руки" від реальної допомоги українським біженцям, забезпечуючи їх лише незначними ресурсами. Допомога реальна завдяки участі мільйонів польських волонтерів та самоорганізаціїї суспільства. Про це він заявив в інтерв'ю rmf24.pl, повідомляє ZN.ua.

«Вибіркові та щадні санкції, особливо зі сторони Німеччини, знищюють наші зусилля. Схожа ситуація була і після анексії Криму», - зазначив міністр.

Збіоро вважає, поки Європу з Росією будуть об'єднувати спільні справи, війна ніколи не закінчиться. Він вважає, що Росія має бути заблокована.