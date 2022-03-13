Чехія запропонувала долучити Україну до «Вишеградської четвірки»

«Нас багато що об'єднує з нею, зокрема негативний досвід у спілкуванні з Росією».

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова пропонує розглянути можливість приєднання України до «Вишеградської четвірки» – це об'єднання Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Яни Чернохової в ефірі чеського ТБ.

За її словами, крім розгляду вступу України в НАТО і Європейський Союз, треба розглянути питання про розширення «Вишеградської групи» за рахунок України, адже вона межує з трьома з чотирьох членів цього об'єднання.

«Нас багато що об'єднує з нею, зокрема негативний досвід у спілкуванні з Росією», – підкреслила Яна Чернохова.

Нагадаємо, глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що робота із приєднання України до ЄС розпочалася.

10 березня лідери країн Європейського Союзу схвалили декларацію, яка містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.