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"Крига скресла, процес пішов", – посол ЄС про членство України

ЄС допомагає українському народові пережити путінський терор.

"Крига скресла, процес пішов", – посол ЄС про членство України
Фото: Estonian Foreign Ministry

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас записав відеозвернення до українців. Європейський дипломат запевнив, що робота із приєднання України до ЄС розпочалася, "крига скресла, процес пішов".

"11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Роботу щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов", – сказав Маасікас.

Посол зазначив, що країни-члени ЄС і союзники постачають Україні зброю, і ще більше допомоги попереду. Він наголосив, що ЄС допомагає українському народові пережити цей терор.

"По-перше, ми надаємо гуманітарну підтримку: всі країни-члени ЄС зробили внесок у Механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр і спальних мішків уже прибувають в Україну", – розповів Маасікас.

По-друге, наголосив дипломат, Євросоюз захищає тих, хто рятується від путінського терору.

"ЄС уперше активізував директиву про тимчасовий захист. Вона допоможе українцям, які прибувають до ЄС, забезпечуючи благополуччя та медичне обслуговування, доступ до ринків праці та освіти", – зазначив він.

Матті Маасікас додав, що перший транш нової макрофінансової допомоги ЄС Україні – 300 млн євро – вже надійшов в Україну. 

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