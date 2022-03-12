Порошенко на засіданні ПА ОБСЄ закликав Європу зупинити Путіна, щоб він не пішов далі

Кожен день напівзаходів і вагань призводить до десятків втрачених життів українців, зазначив експрезидент.

Що швидше об’єднана Європа зупинить Путіна, то з меншими людськими, політичними та економічними втратами вона зіткнеться. Про це у промові на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ сказав Петро Порошенко. Він закликав європейських партнерів до максимально жорстких санкцій проти Росії та потужної підтримки нашої держави.

«Наша боротьба може тривати лише кілька тижнів, якщо всі рішучі дії будуть відразу виконані. Або це може тривати роками, якщо зробити лише пів кроку. З більш руйнівними економічними наслідками, перш за все для Європи. Зупинімо Путіна в Україні і даймо відсіч його військовим планам в інших країнах», – наголосив Порошенко.

Експрезидент наголосив на першочергових кроках з боку ОБСЄ:

Негайне і безумовне припинення вогню.

Створення гуманітарних коридорів на території України з безперешкодним доступом міжнародних гуманітарних організацій.

Виведення російських збройних сил з міжнародно визнаних кордонів території України, підтверджене міжнародними спостерігачами. Я маю на увазі також і Крим.

Повернення СММ ОБСЄ в Україну.

Доступ міжнародних гуманітарних організацій у постраждалі райони для оцінки масштабів руйнувань і втрат, а також для пошуку та ідентифікації загиблих і зниклих безвісти осіб.

«Кожного дня повинні бути нові санкції. Кожен день напівзаходів і вагань призводить до десятків втрачених життів українців. Від’єднайте всі російські та білоруські банки від SWIFT, забороніть імпорт енергоресурсів. Припиніть відправляти пів мільярда євро в Росію щодня», – закликав Порошенко.

«Щодо додаткової фінансової та економічної підтримки відновлення після війни, прошу вас подумати про своєрідний План Маршалла для України», – зазначив Петро Порошенко.

Він також закликав європейців приїхати в Україну і побачити на власні очі наслідки російської агресії.

«Приїжджайте в Україну, щоб побачити і відчути, що таке війна. І запобігти цьому у ваших країнах. Станьте за Україну на нашій землі, щоб побачити звірства російських агресорів. І запобігти їхньому вторгненню у ваші країни. Приєднуйтесь до української боротьби, щоб відчути дух українців, нашу відданість спільним цінностям. Щоб нагадати собі, що ми повинні боротися за наші цінності, тому що вони не повинні сприйматись як належне», – говорить Порошенко.

«Давайте переможемо Путіна в Україні сьогодні – і врятуємо світ для цілих поколінь! Час вагань минув», – переконаний експрезидент.