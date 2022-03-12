Морги Гомеля та Мозиря переповнені російськими військовими, деяких закопують на території Білорусі

Морги білоруських міст Гомеля та Мозиря переповнені російськими військовими. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Як розповідають джерела видання, трупи росіян одразу вантажили в поїзди Російської залізниці.

"Трупів було нереально багато! - повідомляє очевидець. - Люди, які були на станції Мозир випадково, були шоковані кількістю трупів, які вантажили в потяг".

Деякі тіла відвозять в аеропорт. Також мертвих російських військових почали закопувати на території Білорусі. Наприклад, кладовище в селі Кам'янка під Мозирем оточене військовими.

Крім того, джерела повідомляють, що в лікарні прикордонних міст Білорусі ще до війни завезли російських лікарів. Вони надають допомогу пораненим російським солдатам. Фактично медперсонал працює виключно на росіян. Місцевих пацієнтів перенаправляють у дитячі лікарні.

Нагадаємо, що раніше BBC повідомляло - трупи російських військових з України звозять до білоруського Мозиря, де складають їх у морзі поза холодильником, а потім відвозять у невідомому напрямку.