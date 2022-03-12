Окупанти відкрили вогонь у бік колони жінок і дітей, що рухалися зеленим коридором на Київщині

У результаті семеро осіб загинуло, серед них одна дитина.

Під час спроби евакуації із села Перемога в бік села Гостролуччя, що на Київщині, російські окупанти розстріляли 11 березня колону мирних жителів, у яку входили тільки жінки і діти.

Про це повідомило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони.

"Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома", - зазначили розвідники.

Після розстрілу агресор змусив залишки колони повернутися до села Перемога. Людей не випускають із населеного пункту.

"Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, 12 березня російські окупанти розстріляли в Бучанському районі подружжя, що прямувало на евакуацію. Агресор обстріляв автомобіль із білим прапором.

СБУ перехопила розмови окупантів. У Харкові їм дали команду стріляти в цивільних людей.