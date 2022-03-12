Росія залучає до війни в Україні найманців з Абхазії та Південної Осетії, а також в'язнів з РФ, - Генштаб

Російські окупаційні війська деморалізовані, зафіксовано випадки, коли солдати намагаються повернутися в РФ.

Генштаб ЗСУ оприлюднив на своїй Facebook-сторінці оперативну інформацію про російське вторгнення станом на 18:00 12 березня.

За даними командування, через невдалу спробу провести наступальну операцію російський агресор був вимушений змінити тактику боїв.

Окупанти вдаються до мародерства, грабежу українців, розкрадають товари в магазинах, аптеках, вчиняють важкі злочини проти мирного населення. Усе це тому, що в окупаційних військ є значні логістичні проблеми – російське командування не може забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами.

"Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан. Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію Російської Федерації", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Оскільки Росія має великі втрати особового складу, а також проблеми з комплектуванням своїх резервних підрозділів і частин, агресор почав залучати до бойових дій на території України так званих "військовослужбовців строкової служби" з території ОРДЛО, а також військових найманців з Абхазії, Південної Осетії й ув’язнених з виправних закладів РФ.

"Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають. Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах і аеродромах, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права", - наголосили в Генштабі.

На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури, повідомляють військові.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя.

Нагадаємо, російські окупанти, поки тривала евакуація населення з Тростянця Сумської області, рознесли станцію невідкладної допомоги і вкрали три "швидкі".

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