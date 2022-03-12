​​Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу, її економіку, – Кулеба

Україна здобула кілька важливих перемог на дипломатичному фронті. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні.

«Перша – це, безумовно, перемога в інформаційній війні. Ми можемо вже стверджувати, що ми перемогли. Ніхто не вірить у світі в російські наративи, в російські спроби пояснення цієї війни та виправдання своєї агресії», – зазначив він.

Друга перемога, за словами міністра, – зміна ставлення до України та українців у світі.

«Найцікавіше, коли такі тектонічні зміни у сприйнятті України та українців відбуваються у віддалених від нас країнах і таких важливих, як Сполучені Штати. Ми працюємо також з азійськими країнами. Усі нами зараз захоплюються, нашою стійкістю, нашою жертовністю у захисті своєї країни, і це однозначно перемога», – сказав Дмитро Кулеба, додавши, що зараз Україна має найбільш позитивну репутацію у світі за всю її історію.

Третя перемога, за словами очільника МЗС, – потужні санкції, які знищують російську економіку, та вихід з ринку РФ міжнародних компаній.

«Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу, її економіку. Це має далекосяжні наслідки і для суспільних настроїв у Росії, і для економічної основи російської агресії в цілому. Ми продовжуватимемо цей тиск разом з партнерами. Нові санкції будуть застосовані: і проти російських олігархів та політиків, і проти російської економіки», – заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, за даними опитування YouGov, американці тепер сприймають Україну так само позитивно, як Францію, Німеччину та Японію.