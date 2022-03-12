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​Майже дві сотні осіб евакуювали з Вугледара та Волноваського району, - МВС

До колон автобусів з евакуйованими жителями приєдналися громадяни на власному транспорті.

​Майже дві сотні осіб евакуювали з Вугледара та Волноваського району, - МВС
Фото: МВС

З Вугледара та інших населених пунктів Волноваського району евакуювали близько 200 людей.

Про це повідомили на Facebook-сторінці МВС України.

"Правоохоронці вивезли з-під ударів декілька автобусів з жінками, дітьми, літніми людьми. До них приєдналися громадяни на власному транспорті. Колону супроводжувала поліція, яка забезпечувала  безпеку під час  евакуації. Наразі евакуйовані дісталися першого пункту призначення, звідки за допомогою Укрзалізниці вирушають до інших областей України. Там для них вже організовано місця прихистку", - повідомили в міністерстві.

Вугледар і довколишні села перебувають під нищівним вогнем російських окупантів, кажуть правоохоронці.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

В МВС повідомили, що агресор застосовував під час обстрілів Вугледара заборонені касетні боєприпаси. Мішенями стали лікарня, житлові будинки.

Нагадаємо, 12 березня евакуаційна колона вирушила із Запоріжжя до Маріуполя. Колону супроводжують священики.

11 березня з не вдалося евакуювати мирних мешканців Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Макарова, Бородянки та сіл Київської області через порушення росіянами режиму тиші. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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