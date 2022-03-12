Із Запоріжжя вирушила колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мирних мешканців з Маріуполя.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Маріуполь - багато зусиль покладено на те, щоб коридор (евакуація. - Ред.) сьогодні запрацював і люди отримали допомогу. У Запоріжжі сформована колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. Її супроводжують священники. Вирушили. Маріуполь, ми з вами!" - написав Тимошенко.

12 березня міністерка реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила про відкриття гуманітарних коридорів для евакуації мирних мешканців з місць бойових дій та інтенсивних обстрілів російської армії. Зокрема, гуманітарний коридор працюватиме з міста Запоріжжя в місто Маріуполь через населені пункти Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш.

Нагадаємо, що 11 березня з Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Макарова, Бородянки та сіл Київської області так і не вдалося евакуювати мирних мешканців через порушення росіянами режиму тиші.

Як йдеться у зведенні Генштабу, російські окупанти намагаються захопити Маріуполь і Сєвєродонецьк.