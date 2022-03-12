Зросла кількість жертв від авіаудару по с. Слобожанське в Харківській області

Рятувальники Харківщини протягом 11 березня і вночі продовжували пошуки тіл загиблих унаслідок ворожого бомбардування людей. Йдеться про атаку в ніч з 9 на 10 березня, коли авіабомба уразила двоповерховий житловий будинок у с. Слобожанське.

З-під завалів дістали тіла пʼятьох мирних мешканців – жінки 45-47 років, жінки 35-37 років, чоловіка до 40 років і двох підлітків 12-14 років. Про це повідомили в ДСНС.

"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель", – зазначили в повідомленні.

Піротехніки ДСНС продовжили знешкоджувати артилерійські боєприпаси, які не розірвалися. Відпрацьовано приблизно 40 адрес.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня ворог обстріляв будинок у Слобожанському. Зразу після обстрілу рятувальники виявили тіла двох дітей і двох жінок. 10 березня вночі ворог обстріляв Харків 29 разів, третина міста залишилася без газу через пошкодження газопроводу. 11 березня окупанти влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області.