Унаслідок ворожого обстрілу села на Харківщині загинули двоє дітей і двоє жінок

Цієї ночі російські війська обстріляли невелике село Слобожанське Харківської області. Через влучення снаряда у приватний будинок загинули двоє дітей і двоє жінок.

5-річній дівчинці вдалося вижити, але вона отримала травми, повідомили в пресслужбі ДСНС. Дитина госпіталізована до Первомайської лікарні.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілів Росією Харківської області

Фото: ДСНС Наслідки обстрілів Харківщини

Фото: ДСНС

Крім того, вчора ввечері ворог знову обстріляв центр Харкова. У ТРЦ Nikolsky виникла пожежа на площі близько 100 кв. метрів. Жертв і постраждалих нема.

"Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель", – додали в ДСНС.

Нагадаємо, на Харківщині ворожі війська продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. За добу 8 березня було зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5. Через наслідки бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого — близько 200.