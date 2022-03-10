У Житомирі на ніч вимикатимуть вуличне освітлення

З 9 березня в Житомирі за вказівкою військових на ніч вимикатимуть вуличне освітлення, щоб завадити візуальному контакту російських пілотів із землею. Про це заявив мер міста Сергій Сухомлин.

За словами мера, унаслідок авіаційного удару по Житомиру 9 березня зруйновано житловий будинок, постраждала котельна лікарні та у двох лікарнях вибито шибки. Жертв немає.

"Вибило вікна на території дитячої лікарні. Травмованих і загиблих у лікарнях немає. Унаслідок обстрілу житлового будинку в Житомирі травмувалася літня жінка, яка після обстрілу сама покинула зруйнований будинок. Її з легким пораненням доставили до лікарні", - заявив Сухомлин.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії. Загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.