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Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб

Підрозділи були озброєні ПТРК "Стугна" та "Корсар".

Сьогодні, 9 березня, захисники Києва знищили шість ворожих танків та один БМП. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Під час підготовки ми опановували нові форми і способи застосування підрозділів, а саме асиметричні дії. Наразі Збройні Сили України в реальних бойових умовах відпрацьовують те, чому навчалися, залучаючи сили тероборони та спеціального призначення", - сказано в повідомленні.

За офіційною інформацією, в одній із бригад Сухопутних військ підрозділи ПТРК зі складу бригади Сил територіальної оборони міста Києва та однієї з бригад спеціального призначення в бою за столицю знищили шість танків та один БМП окупантів.

Підрозділи були озброєні експортними ПТРК "Стугна" та "Корсар", що були передані КБ "Луч" до Збройних Сил України.

Нагадаємо, станом на ранок 9 березня російські війська втратили 317 танків, 49 літаків, 81 гелікоптер та 12 тисяч особового складу

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