​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР

Однією з причин неспрацьовування парашута може бути його вмисне неправильне укладання перед вильотом, кажуть українські розвідники.

У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В Головному управлінні розвідки заявили, що фіксують багато випадків, коли у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ГУР Міноборони.

"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут", - зазначили в ГУР.

Розвідники кажуть - наразі триває детальне вивчення уламків цього і раніше збитих російських літаків. 

"З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - зауважили українські розвідники.

Нагадаємо, полонений російський льотчик розповів, що окупантам свідомо дали наказ атакувати населення України некерованими бомбами.

9 березня збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках. Ворожий пілот катапультувався, але загинув.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також