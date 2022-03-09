У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР

Однією з причин неспрацьовування парашута може бути його вмисне неправильне укладання перед вильотом, кажуть українські розвідники.

В Головному управлінні розвідки заявили, що фіксують багато випадків, коли у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ГУР Міноборони.

"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут", - зазначили в ГУР.

Розвідники кажуть - наразі триває детальне вивчення уламків цього і раніше збитих російських літаків.

"З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - зауважили українські розвідники.

Нагадаємо, полонений російський льотчик розповів, що окупантам свідомо дали наказ атакувати населення України некерованими бомбами.

9 березня збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках. Ворожий пілот катапультувався, але загинув.