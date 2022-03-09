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​Студенти-фармацевти і студенти-медики отримали право працювати в аптеках, - МОЗ

Студентів медичних вишів і коледжів закликають до роботи на аптечних складах лікарських засобів і товарів медичного призначення.

​Студенти-фармацевти і студенти-медики отримали право працювати в аптеках, - МОЗ
Фото: EPA/UPG

Студенти усіх медичних і фармацевтичних спеціальностей отримали право працювати у фармацевтичних (аптечних) закладах.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Для цього МОЗ видало відповідний наказ.

На період дії воєнного стану в Україні здобувачі вищої або фахової передвищої освіти закладах можуть залучатися до роботи в аптеках на посади асистентів і помічників фармацевтів.

У МОЗ повідомили - студенти медичних вишів і коледжів зможуть працювати на аптечних складах лікарських засобів і товарів медичного призначення. 

Фармацевтів, які змінили місце проживання, закликають виходити на роботу в аптечні заклади, що працюють поблизу. 

Нагадаємо, МОЗ звернулося з проханням до фармацевтичних працівників, які через російську агресію виїхали на захід України, тимчасово вийти на роботу за місцем перебування.

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