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Кличко закликав власників приватних аптек відчинити їх для киян

У чергах до комунальних аптек люди стоять годинами.

Кличко закликав власників приватних аптек відчинити їх для киян
Фото: скріншот відео

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до власників приватних аптек за змогою відчинити ці заклади. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

«Я звертаюся до власників приватних аптек: відчиніть їх, хто може! Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки», - заявив він.

Кличко зазначив, що ніч у столиці минула відносно спокійно, кілька разів працювали системи ППО.

«Зараз місто живе у воєнному стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек «Фармація». Але якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття!» - підкреслив він.

Також мер Києва повідомив, що для сполучення між лівим і правим берегом Києва відкрито Північний і Дарницький мости.

Раніше повідомляли, що Віталій Кличко відвідав укриття в метро, де перебувають кияни, щоб поспілкуватися з ними та поцікавитися потребами.

 

 

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