Британський офтальмологічний центр приймає безкоштовно 24/7 усіх, хто отримав поранення чи має госте захворювання очей

Британський офтальмологічний центр повідомляє, що працює безкоштовно для всіх громадян України, які отримали поранення чи травми очей, також при гострих захворюваннях очей, що потребує невідкладної допомоги, в режимі 24/7. Працюють досвідчені хірурги-експерти: Жук Андрій, Грошева Ксенія, Фостер Наталія (Великобританія) на чолі групи спеціалістів.

"Діяльність клініки погоджена з Міністерством Охорони Здоров'я та внесена в перелік підприємств, що надають екстрену медичну допомогу у військовий час. Розхідні матеріали надані американською компанією Alcon та англійською компанією Rayner. Ми дуже вдячні компаніям за підтримку та допомогу, також використовуємо свої власні розхідні матеріали!" - йдеться о повідомленні центру.

Пацієнти приймають за попереднім записом в центрі інформації та реєстрації, також проводяться консультації онлайн. Інформація є сайті https://eyes.ua/ та за телефонами:

+38(044) 2307070

+38(068) 2307070

+38(099)230 7070

"Ми виконуємо свій професійний обов'язок і будемо залишатись на робочому місці постійно", - заявила засновниця Британського офтальмологічного центру Наталія Фостер.