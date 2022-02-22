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Рівень госпіталізацій в Україні впав нижче за граничний показник адаптивного карантину

Летальність унаслідок ковіду вийшла на плато.

Рівень госпіталізацій в Україні впав нижче за граничний показник адаптивного карантину
Фото: EPA/UPG

Станом на 22 лютого рівень госпіталізацій в Україні нижчий за граничний показник адаптивного карантину. Летальність унаслідок коронавірусної недуги зменшилася у 4 рази.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

"Рівень госпіталізацій із COVID-19 в Україні вже нижчий за граничний показник адаптивного карантину у 60 осіб на 100 тисяч населення, а летальність зменшилася у 4 рази – з 2% до 0,5%", – заявив під час брифінгу очільник МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати й останні 5 днів перебуває на плато у близько 240 осіб на добу. Вже цього тижня МОЗ очікує стабілізацію рівня смертності від ковіду в Україні.

Водночас, як пояснив міністр, смертність є "відкладеним" показником, який починає зростати і, відповідно, спадати на 2–3 тижні пізніше, ніж випадки ковіду й госпіталізації.

Метою МОЗ Ляшко назвав вакцинацію 70% населення повним курсом і бустерною дозою для всіх, хто цього потребує. За словами міністра, це дозволить не застосовувати в Україні карантинні обмеження на весняно-літній період.

За даними МОЗ, серед 15 великих країн Європи (з населенням понад 10 млн осіб) Україна у 2022 році займає 14-15 позиції за рівнем захворюваності на 100 тисяч населення.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 4,7 мільйона людей, 104 932 – померли.

За минулу добу в Україні зафіксували 24,4 тис. випадків ковіду, одужали 33,2 тис. українців. Із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 1 553 пацієнти, 287 людей померли.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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