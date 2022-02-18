Ковід в Україні: за добу виявили майже 35 тис. хворих і зробили 65 тис. щеплень

У четвер, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 2 879 дітей і 870 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 3 323 пацієнти. Одужали 29 254 особи, 282 людини померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4538;

Вінницька область – 687;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2712;

Донецька область – 1833;

Житомирська область – 1706;

Закарпатська область – 446;

Запорізька область – 1405;

Івано-Франківська область – 536;

Київська область – 1316;

Кіровоградська область – 461;

Луганська область – 748;

Львівська область – 1490;

Миколаївська область – 1235;

Одеська область – 3587;

Полтавська область – 1668;

Рівненська область – 824;

Сумська область – 1118;

Тернопільська область – 608;

Харківська область – 1800;

Херсонська область – 980;

Хмельницька область – 1354;

Черкаська область – 1273;

Чернівецька область – 381;

Чернігівська область – 1114.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 672 198 осіб, одужали від коронавірусу 3 896 009 людей, від ускладнень ковіду померли 104 106 українців.

За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 65 089 українців. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу – 27 686. Додатково щепилися 488 людей, "бустером" – 19 119.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 649 485 людей. Одну дозу отримали 15 649 483, дві дози – 15 071 517 осіб. Додатково щепилися 25 841 людина, бустерну дозу вкололи 636 201 особі.

Загалом проведено 31 383 042 щеплення проти ковіду.