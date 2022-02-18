Ковід в Україні: за добу виявили майже 35 тис. хворих і зробили 65 тис. щеплень

У четвер, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 2 879 дітей і 870 медпрацівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 3 323 пацієнти. Одужали 29 254 особи, 282 людини померли.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 4538;
- Вінницька область – 687;
- Волинська область – 1118;
- Дніпропетровська область – 2712;
- Донецька область – 1833;
- Житомирська область – 1706;
- Закарпатська область – 446;
- Запорізька область – 1405;
- Івано-Франківська область – 536;
- Київська область – 1316;
- Кіровоградська область – 461;
- Луганська область – 748;
- Львівська область – 1490;
- Миколаївська область – 1235;
- Одеська область – 3587;
- Полтавська область – 1668;
- Рівненська область – 824;
- Сумська область – 1118;
- Тернопільська область – 608;
- Харківська область – 1800;
- Херсонська область – 980;
- Хмельницька область – 1354;
- Черкаська область – 1273;
- Чернівецька область – 381;
- Чернігівська область – 1114.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 672 198 осіб, одужали від коронавірусу 3 896 009 людей, від ускладнень ковіду померли 104 106 українців.
За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 65 089 українців. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу – 27 686. Додатково щепилися 488 людей, "бустером" – 19 119.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 649 485 людей. Одну дозу отримали 15 649 483, дві дози – 15 071 517 осіб. Додатково щепилися 25 841 людина, бустерну дозу вкололи 636 201 особі.
Загалом проведено 31 383 042 щеплення проти ковіду.