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Ковід в Україні: за добу виявили майже 35 тис. хворих і зробили 65 тис. щеплень

У Києві вчора підтвердили понад 4,5 тис. випадків коронавірусу.

Ковід в Україні: за добу виявили майже 35 тис. хворих і зробили 65 тис. щеплень
Фото: Укрінформ

У четвер, 17 лютого, в Україні зафіксували 34 938 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 2 879 дітей і 870 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 3 323 пацієнти. Одужали 29 254 особи, 282 людини померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу: 

  • м. Київ – 4538; 
  • Вінницька область – 687; 
  • Волинська область – 1118; 
  • Дніпропетровська область – 2712; 
  • Донецька область – 1833; 
  • Житомирська область – 1706; 
  • Закарпатська область – 446; 
  • Запорізька область – 1405; 
  • Івано-Франківська область – 536; 
  • Київська область – 1316; 
  • Кіровоградська область – 461; 
  • Луганська область – 748; 
  • Львівська область – 1490; 
  • Миколаївська область – 1235; 
  • Одеська область – 3587; 
  • Полтавська область – 1668; 
  • Рівненська область – 824; 
  • Сумська область – 1118; 
  • Тернопільська область – 608; 
  • Харківська область – 1800; 
  • Херсонська область – 980; 
  • Хмельницька область – 1354; 
  • Черкаська область – 1273; 
  • Чернівецька область – 381; 
  • Чернігівська область – 1114.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 672 198 осіб, одужали від коронавірусу 3 896 009 людей, від ускладнень ковіду померли 104 106 українців.

За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 65 089 українців. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу – 27 686. Додатково щепилися 488 людей, "бустером" – 19 119.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 649 485 людей. Одну дозу отримали 15 649 483, дві дози – 15 071 517 осіб. Додатково щепилися 25 841 людина, бустерну дозу вкололи 636 201 особі.

Загалом проведено 31 383 042 щеплення проти ковіду.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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