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Ляшко назвав п’ятірку областей-антилідерів із вакцинації

Найнижчий рівень щеплень від ковіду залишається у західних областях.

Ляшко назвав п’ятірку областей-антилідерів із вакцинації
Фото: EPA/UPG

П’ятіркою антилідерів із вакцинації від коронавірусу залишаються західні області України. У Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях принаймні однією дозою вакциновано 36–44% дорослого населення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, наразі 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні однією дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України – понад 50%.

У 21-му із 25 регіонів країни вакцинували понад 40% дорослого населення повним курсом щеплень.

За останні 7 днів найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення зроблено у Луганській області. У лідерах за темпами вакцинації проти ковіду також Харківська, Закарпатська, Полтавська та Рівненська області.

Як повідомляли, 13 лютого від COVID-19 вакциновано менш ніж 19 тисяч українців. За добу в країні виявили маже 17 тис. випадків ковіду.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено 15,5 млн осіб, із них понад 14,9 млн – двома дозами. Число протиковідних щеплень перевищило 31 млн.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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