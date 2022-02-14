Ляшко назвав п’ятірку областей-антилідерів із вакцинації

Найнижчий рівень щеплень від ковіду залишається у західних областях.

П’ятіркою антилідерів із вакцинації від коронавірусу залишаються західні області України. У Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях принаймні однією дозою вакциновано 36–44% дорослого населення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, наразі 24 із 25 регіонів України вже вакцинували принаймні однією дозою понад 40% дорослого населення, 10 регіонів України – понад 50%.

У 21-му із 25 регіонів країни вакцинували понад 40% дорослого населення повним курсом щеплень.

За останні 7 днів найбільшу кількість щеплень із розрахунком на 100 тис. населення зроблено у Луганській області. У лідерах за темпами вакцинації проти ковіду також Харківська, Закарпатська, Полтавська та Рівненська області.

Як повідомляли, 13 лютого від COVID-19 вакциновано менш ніж 19 тисяч українців. За добу в країні виявили маже 17 тис. випадків ковіду.