У неділю в Україні виявили майже 17 тис. випадків ковіду, вакцинувалися 19 тис. осіб

У неділю, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 1 447 дітей і 252 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 270 пацієнтів. Одужали 9 338 осіб, 142 людей померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2293;

Вінницька область – 401;

Волинська область – 445;

Дніпропетровська область – 1171;

Донецька область – 737;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 468;

Івано-Франківська область – 436;

Київська область – 530;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 245;

Львівська область – 736;

Миколаївська область – 746;

Одеська область – 1519;

Полтавська область – 222;

Рівненська область – 395;

Сумська область – 500;

Тернопільська область – 361;

Харківська область – 1107;

Херсонська область – 721;

Хмельницька область – 564;

Черкаська область – 823;

Чернівецька область – 571;

Чернігівська область – 713.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 542 693 особи, одужали від коронавірусу 3 788 395 людей, від ускладнень ковіду померли 102 950 українців.

За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 18 938 українців. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу – 8 981. Додатково щепилися 95 людей, "бустером" – 4 204.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 577 694 людини. Одну дозу отримали 15 577 692 українців, дві дози – 14 958 214 осіб. Додатково щепилися 23 748 людей, бустерну дозу вкололи 567 242 особам.

Загалом проведено 31 126 896 протиковідних щеплень.

Нагадаємо, рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19. У четвер, 10 лютого, підтвердили 41 229 нових випадків ковіду, у п’ятницю, 11 лютого, понад 38 тисяч, у суботу – 24,5 тис. нових випадків коронавірусу.