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У неділю в Україні виявили майже 17 тис. випадків ковіду, вакцинувалися 19 тис. осіб

Госпіталізовано 2 270 пацієнтів, 142 людей померли.

У неділю в Україні виявили майже 17 тис. випадків ковіду, вакцинувалися 19 тис. осіб
Фото: kyivcity.gov.ua

У неділю, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 1 447 дітей і 252 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 270 пацієнтів. Одужали 9 338 осіб, 142 людей померли.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2293;
  • Вінницька область – 401;
  • Волинська область – 445;
  • Дніпропетровська область – 1171;
  • Донецька область – 737;
  • Житомирська область – 739;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 468;
  • Івано-Франківська область – 436;
  • Київська область – 530;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 245;
  • Львівська область – 736;
  • Миколаївська область – 746;
  • Одеська область – 1519;
  • Полтавська область – 222;
  • Рівненська область – 395;
  • Сумська область – 500;
  • Тернопільська область – 361;
  • Харківська область – 1107;
  • Херсонська область – 721;
  • Хмельницька область – 564;
  • Черкаська область – 823;
  • Чернівецька область – 571;
  • Чернігівська область – 713.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 542 693 особи, одужали від коронавірусу 3 788 395 людей, від ускладнень ковіду померли 102 950 українців.

За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 18 938 українців. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу – 8 981. Додатково щепилися 95 людей, "бустером" – 4 204.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 577 694 людини. Одну дозу отримали 15 577 692 українців, дві дози – 14 958 214 осіб. Додатково щепилися 23 748 людей, бустерну дозу вкололи 567 242 особам.

Загалом проведено 31 126 896 протиковідних щеплень.

Нагадаємо, рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19. У четвер, 10 лютого, підтвердили 41 229 нових випадків ковіду, у п’ятницю, 11 лютого, понад 38 тисяч, у суботу – 24,5 тис. нових випадків коронавірусу.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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