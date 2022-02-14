У неділю в Україні виявили майже 17 тис. випадків ковіду, вакцинувалися 19 тис. осіб

У неділю, 13 лютого, в Україні зафіксували 16 993 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 1 447 дітей і 252 медпрацівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 270 пацієнтів. Одужали 9 338 осіб, 142 людей померли.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2293;
- Вінницька область – 401;
- Волинська область – 445;
- Дніпропетровська область – 1171;
- Донецька область – 737;
- Житомирська область – 739;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 468;
- Івано-Франківська область – 436;
- Київська область – 530;
- Кіровоградська область – 258;
- Луганська область – 245;
- Львівська область – 736;
- Миколаївська область – 746;
- Одеська область – 1519;
- Полтавська область – 222;
- Рівненська область – 395;
- Сумська область – 500;
- Тернопільська область – 361;
- Харківська область – 1107;
- Херсонська область – 721;
- Хмельницька область – 564;
- Черкаська область – 823;
- Чернівецька область – 571;
- Чернігівська область – 713.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 542 693 особи, одужали від коронавірусу 3 788 395 людей, від ускладнень ковіду померли 102 950 українців.
За даними МОЗ, минулої доби від COVID-19 вакциновано 18 938 українців. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу – 8 981. Додатково щепилися 95 людей, "бустером" – 4 204.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 577 694 людини. Одну дозу отримали 15 577 692 українців, дві дози – 14 958 214 осіб. Додатково щепилися 23 748 людей, бустерну дозу вкололи 567 242 особам.
Загалом проведено 31 126 896 протиковідних щеплень.
Нагадаємо, рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19. У четвер, 10 лютого, підтвердили 41 229 нових випадків ковіду, у п’ятницю, 11 лютого, понад 38 тисяч, у суботу – 24,5 тис. нових випадків коронавірусу.