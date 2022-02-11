За добу в Україні підтвердили 41 229 нових випадків ковіду

За минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Хахворіли, зокрема, 3369 дітей та 1247 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 3 936 осіб. 236 пацієнтів померли. Одужало – 20 850 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 462 970 осіб, одужало – 3 750 826. Від ускладнень захворювання померли 102 403 людини.
Усього було здійснено 18 920 897 ПЛР-тестувань.
Статистика в регіонах:
- м. Київ – 4104;
- Вінницька область – 962;
- Волинська область – 1185;
- Дніпропетровська область – 2418;
- Донецька область – 1953;
- Житомирська область – 1619;
- Закарпатська область – 767;
- Запорізька область – 1649;
- Івано-Франківська область – 1070;
- Київська область – 1279;
- Кіровоградська область – 511;
- Луганська область – 717;
- Львівська область – 2951;
- Миколаївська область – 1114;
- Одеська область – 4096;
- Полтавська область – 1451;
- Рівненська область – 1499;
- Сумська область – 1857;
- Тернопільська область – 1126;
- Харківська область – 1995;
- Херсонська область – 1577;
- Хмельницька область – 1856;
- Черкаська область – 1370;
- Чернівецька область – 958;
- Чернігівська область – 1145.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за добу 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу - 30 641, додаткову - 469 людей, бустерну - 20 319 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.
Нагадаємо, за даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, яка почалася в січні. МОЗ прогнозує, що нова хвиля триватиме до квітня.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що також не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів. Поки що рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.