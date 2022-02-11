За добу в Україні підтвердили 41 229 нових випадків ковіду

За минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Хахворіли, зокрема, 3369 дітей та 1247 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 936 осіб. 236 пацієнтів померли. Одужало – 20 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 462 970 осіб, одужало – 3 750 826. Від ускладнень захворювання померли 102 403 людини.

Усього було здійснено 18 920 897 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 4104;

Вінницька область – 962;

Волинська область – 1185;

Дніпропетровська область – 2418;

Донецька область – 1953;

Житомирська область – 1619;

Закарпатська область – 767;

Запорізька область – 1649;

Івано-Франківська область – 1070;

Київська область – 1279;

Кіровоградська область – 511;

Луганська область – 717;

Львівська область – 2951;

Миколаївська область – 1114;

Одеська область – 4096;

Полтавська область – 1451;

Рівненська область – 1499;

Сумська область – 1857;

Тернопільська область – 1126;

Харківська область – 1995;

Херсонська область – 1577;

Хмельницька область – 1856;

Черкаська область – 1370;

Чернівецька область – 958;

Чернігівська область – 1145.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу - 30 641, додаткову - 469 людей, бустерну - 20 319 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.

Нагадаємо, за даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, яка почалася в січні. МОЗ прогнозує, що нова хвиля триватиме до квітня.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що також не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів. Поки що рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.