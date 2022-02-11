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За добу в Україні підтвердили 41 229 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 3 936 осіб.

За добу в Україні підтвердили 41 229 нових випадків ковіду
Фото: ЕРА/UPG

За минулу добу, 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Хахворіли, зокрема, 3369 дітей та 1247 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 936 осіб. 236 пацієнтів померли. Одужало – 20 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 462 970 осіб, одужало – 3 750 826. Від ускладнень захворювання померли 102 403 людини.

Усього було здійснено 18 920 897 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 4104;
  • Вінницька область – 962;
  • Волинська область – 1185;
  • Дніпропетровська область – 2418;
  • Донецька область – 1953;
  • Житомирська область – 1619;
  • Закарпатська область – 767;
  • Запорізька область – 1649;
  • Івано-Франківська область – 1070;
  • Київська область – 1279;
  • Кіровоградська область – 511;
  • Луганська область – 717;
  • Львівська область – 2951;
  • Миколаївська область – 1114;
  • Одеська область – 4096;
  • Полтавська область – 1451;
  • Рівненська область – 1499;
  • Сумська область – 1857;
  • Тернопільська область – 1126;
  • Харківська область – 1995;
  • Херсонська область – 1577;
  • Хмельницька область – 1856;
  • Черкаська область – 1370;
  • Чернівецька область – 958;
  • Чернігівська область – 1145.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу - 30 641, додаткову - 469 людей, бустерну - 20 319 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.

Нагадаємо, за даними МОЗ, зараз Україна вже на піку захворюваності поточної хвилі COVID-19, яка почалася в січні. МОЗ прогнозує, що нова хвиля триватиме до квітня.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що також не виключає понад 60 тис. хворих на ковід протягом 2-3 наступних тижнів. Поки що рекордну добову захворюваність було зафіксовано 4 лютого. Тоді виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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