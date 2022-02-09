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До квітня кількість кисневих станцій в лікарнях України зросте на 225 одиниць

Нові станції почали встановлювати у медзакладах.

До квітня кількість кисневих станцій в лікарнях України зросте на 225 одиниць
Фото: zaxid.net

У лікарнях почали встановлювати кисневі станції з числа 225 одиниць, що були закуплені державним підприємством “Медзакупівлі України” наприкінці минулого року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

105 нових кисневих станцій будуть доставлені в регіони протягом лютого, а решта – у березні.

“Станції генерації кисню були придбані за кошти держбюджету для забезпечення роботи палат інтенсивної терапії та реанімаційних відділень. Попередньо у рамках цієї закупівлі було заплановано придбання 196 станцій, однак, завдяки конкуренції на аукціоні, вдалося зекономити кошти та додатково закупити ще 29 станцій”, – зазначили у відомстві.

За словами заступника Міністра охорони здоров'я Богдана Боруховського, ще влітку минулого року в українських лікарнях було лише близько 50 кисневих станцій. 

“В умовах пандемії ця цифра дуже далека від реальних потреб. Тому, менш ніж за пів року, МОЗ вдалося збільшити цю цифру майже у 8 разів”, – сказав він.

До середини 2022 року в українських медзакладах працюватиме близько 400 кисневих станцій.

Одна така станція може виробляти до 500 літрів кисню за хвилину. В її комплектацію входять додаткові газоаналізатори та витратоміри. Завдяки можливості дистанційного керування медзаклад зможе контролювати кількість та якість кисню.

Найбільше станцій відправлять до медзакладів на Дніпропетровщині – 16. Ще по 15 станцій автономної генерації кисню отримають лікарні Хмельниччини та Донеччини. У медзакладах Києва з'являться 11 кисневих станцій та ще 7 будуть поставлені в лікарні області.

Нагадаємо, напередодні ще 118 кисневих станцій додатково були закуплені за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та наразі монтуються в лікарнях.

Президент Володимир Зеленський торік у листопаді підписав закон про закупівлю кисневих станцій.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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