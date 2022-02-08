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Резніков знову захворів на COVID-19

Міністр оборони України повідомив, що перебуває на самоізоляції, "але в робочому режимі".

Резніков знову захворів на COVID-19
Фото: надано пресслужбою МОУ

Український міністр оборони Олексій Резніков вдруге захворів на COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Доповнив статистику. Станом на ранок 8 лютого у Києві зафіксовано 2 862 нових випадків коронавірусу за добу. Я потрапив сюди теж. Почуваюся добре, на самоізоляції, але в робочому режимі. Власне, за майже два роки пандемії та карантинів та завдяки всім сучасним засобам зв‘язку робочий режим безперервний 24/7. Та й новий штам, завдяки вчасній вакцинації, не так важко переноситься, як у першу хвилю", - написав Резніков.

Вперше позитивний ПЛР-тест міністр отримав у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, 5 лютого турецький президент Реджеп Ердоган написав у своєму телеграм-каналі, що він та його дружина захворіли на коронавірус після офіційного візиту до України.

3 лютого очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на ковід та попри це продовжує працювати "не зупиняючись".

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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