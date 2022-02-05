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Після візиту до Києва: Ердоган та його дружина захворіли на коронавірус

У них виявили штам коронавірусу Омікрон.

Після візиту до Києва: Ердоган та його дружина захворіли на коронавірус
Фото: пресслужба ОПУ

Турецький президент Реджеп Ердоган та його дружина захворіли на коронавірус. Вони захворіли після офіційного візиту до України.

Про це Ердоган повідомив у своєму телеграм-каналі.

Ердоган повідомив, що він та його дружина отримали позитивні результати тестів на коронавірус 5 лютого. Їх вирішили зробити після перших легких симптомів.

"Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19 був позитивним. На щастя, у нас легка хвороба, варіант Omicron. Ми на своїй місії. Ми продовжимо роботу вдома. Чекаємо на ваші молитви", - написав Ердоган.

Нагадаємо, що під час візиту до Києва Ердоган 3 лютого наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах. 

Москва також не відкидає можливості зустрічі президента РФ Путіна з українським президентом Зеленським у Туреччині.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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