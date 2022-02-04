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Пєсков: Москва не відкидає можливості зустрічі Путіна і Зеленського в Туреччині

Але поки що розмови щодо цього не ведуться. 

Пєсков: Москва не відкидає можливості зустрічі Путіна і Зеленського в Туреччині
Фото: EPA/UPG

Москва не відкидає можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині.

Однак поки що остаточного розуміння та домовленостей немає, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. 

"Щодо ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна і Зеленського – поки розуміння нема, тому і прикладної розмови про це нема. Ніхто не відкидає це", – цитує Пєскова КП

Нагадаємо, торік Ердоган двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні. Уперше він запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським у листопаді, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

19 січня Ердоган запросив президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського до своєї країни, щоб "залагодити розбіжності". 

Під час учорашнього візиту до Києва Ердоган наголосив на готовності організувати зустріч Зеленського та Путіна на своїй території. Володимир Зеленський підтвердив, що готовий задля встановлення миру до розмов у всіх форматах. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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